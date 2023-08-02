В Steam появилась бесплатная демо-версия российской игры про Бабу Ягу и Василису

В Steam появилась бесплатная демо-версия российской игры про Бабу Ягу и ВасилисуНа южнорусском диалекте
Студия Baba Yaga Games из Санкт-Петербурга опубликовала в Steam бесплатную демо-версию игры «Василиса и Баба Яга»по мотивам русской сказки «Василиса Прекрасная».
Особенность игры — закадровый голос, озвучивающий сюжет на южнорусском диалекте. Разработчики описывают игру как историю о путешествии по лесу к избе Бабы Яги, чтобы получить волшебную силу. По ходу придётся решать головоломки, искать верный путь, вступать в схватки со сказочными врагами, придётся убраться в избе Бабы Яги и замесить тесто для пирогов.
Диктор будет рассказывать сказку так, как она передавалась в русских деревнях. У игры оригинальный музыкальный ряд, основанный на русских народных песнях центральных и южных областей России.
Также в игре есть энциклопедия для изучения всех задействованных сказочных персонажей, демонических существ, обычаев и обрядов, бытовых предметов. Отмечается, что разработчиков консультировал фольклорист.