В Steam появилась бесплатная демо-версия российской игры про Бабу Ягу и Василису

Особенность игры — закадровый голос, озвучивающий сюжет на южнорусском диалекте. Разработчики описывают игру как историю о путешествии по лесу к избе Бабы Яги, чтобы получить волшебную силу. По ходу придётся решать головоломки, искать верный путь, вступать в схватки со сказочными врагами, придётся убраться в избе Бабы Яги и замесить тесто для пирогов.

Диктор будет рассказывать сказку так, как она передавалась в русских деревнях. У игры оригинальный музыкальный ряд, основанный на русских народных песнях центральных и южных областей России.

Также в игре есть энциклопедия для изучения всех задействованных сказочных персонажей, демонических существ, обычаев и обрядов, бытовых предметов. Отмечается, что разработчиков консультировал фольклорист.