В Steam появилась единая программа для запуска игры с Dendy, Sega и других старых игровых консолей

RetroArch – инструмент для эмуляции игр для старых приставок на ПК. После года бета-тестирования разработчики открыли версию для Steam. Как отмечается, она отличается от оригинальной только способом загрузки ядер, которые позволяют эмулировать различные системы. Загружать их в Steam нужно таким же образом, как DLC для любой игры. Сейчас доступно 10 ядер. В совокупности они позволят пользователям эмулировать такие системы, как Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Game Boy, Atari 2600, Neo Geo, Sega Saturn, оригинальную PlayStation, Nintendo 64 и другие. В будущем будут добавлены дополнительные ядра.

К слову, это может быть очень кстати для готовящейся к выпуску портативной консоли Steam Deck от Valve, так как RetroArch может запускаться через SteamOS.