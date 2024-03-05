В Steam появилась функция скрытия подарков для друзей в корзине

Теперь корзина стала кроссплатформенной: товары синхронизированы и видны на всех устройствах, на которых пользователь вошёл в аккаунт. Теперь оформление заказов проходит в одной вкладке, благодаря чему взаимодействие с сервисом стало проще и быстрее.

И к тому же в Steam появилась возможность заказывать подарки сразу для нескольких друзей и скрывать это. Функция приватных игр доступна и для того, чтоы представить друзьям часть библиотеки, но скрывать некоторые игры.