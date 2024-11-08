Игры
Опубликовано 08 ноября 2024, 04:30
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В Steam появилась встроенная запись игрового процесса

Доступно на косноли Steam, ПК и Mac
Valve объявила о крупном обновлении клиента Steam, которое вышло из бета-тестирования. Стабильная версия позволяет без сторонних инструментов вести запись игрового процесса и обмениваться аудио- и видеофайлами.
В Steam появилась встроенная запись игрового процесса

© Valve

Обновление фоновое и автоматическое. Новая функция доступна на ПК, Mac, а также консолях Steam Deck.

При этом обновлённый клиент Steam перестал поддерживать Windows 7 и 8, а также компьютеры Mac под управлением macOS 10.13 и 10.14.

Заявлено, что игроки могут запускать записи вручную с помощью горячей клавиши (по умолчанию используются Ctrl + F11) или настроить автоматический запуск с возможностью ограничения продолжительности, качества и места для хранения, которые может использовать Steam.

Разработчики заверяют, что новый клиент работает с любыми играми, включая тайтлы не из Steam, позволяющие запускать Steam Overlay. По умолчанию запись игр отключена: настройки функционала находятся на вкладке Записи игр в разделе настроек Steam.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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