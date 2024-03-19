В Steam появились семейные группы с возможностью играть шестерым участникам

Семейные группы — новое пользовательское пространство, позволяющее владельцу аккаунта добавлять к себе в «семью» ещё 5 человек, что позволит одновременно играть и иметь доступ к тайтлам других участников, даже если они задействованы в игровом процессе. Однако, чтобы одновременно проходить одну игру, в библиотеке должно быть две копии продукта.

Для этого в рамках семейной группы будет создана совместная библиотека, вынесенная в отдельный подраздел.

Покинуть группу можно в любой момент, но создать свою или быть включённым в другую получится лишь через год. И предоставить кому-либо освободившееся место в группе тоже получится только спустя год.

Семейные группы Steam появились в бета-версии сервиса 18 марта, но когда будет релиз для всех пользователей, пока неизвестно.