В Steam появились системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Минимальные требования предполагают оснащение компьютера SSD, процессором AMD Ryzen 5 1600X либо Intel Core i5-7600K с 8 ГБ ОЗУ и видеокартой AMD Radeon RX 580 с 8 ГБ видеопамяти или Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ.

Согласно рекомендуемым требованиям, компьютер должен быть оснащён процессорами AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K, видеокартами AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070 Super с 8 ГБ либо Nvidia GeForce GTX 1080 Ti с 11 ГБ. Оперативная память должна составлять 16 ГБ.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 20 ноября. Ранее разработчики из GSC Game World неоднократно переносили релиз, но теперь, видимо, игра выйдет в озвученные сроки.