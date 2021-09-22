В Steam появился симулятор алхимика

Potion Craft: Alchemist Simulator предоставляет возможность стать средневековым алхимиком, выполняющим заказы жителей. Во время этой деятельности игроки получают доступ к ряду инструментов, в числе которых котел, мех и ступка. Кроме того, геймеры вручную могут собирать ингредиенты для своих рецептов. Сама игра выдержана в стилистике средневековых картинок.

Что интересно, игру уже удалось занять первое место в топе продаж Steam всего через час после его появления в раннем доступе.

Игру оценили в 360 рублей, однако сейчас ее можно ухватить с 10% скидкой, то есть за 324 рубля. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.