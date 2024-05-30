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Игры
Опубликовано 30 мая 2024, 08:24
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В Steam появится встроенная функция записи экрана

Не прошло и 100 лет
По данным создателя SteamDB Павла Джундика, Valve активно разрабатывает встроенную функцию записи экрана для Steam.
В Steam появится встроенная функция записи экрана
© ITHome

Она позволит пользователям легко делиться игровыми видео с сообществом Steam, подобно тому, как сейчас можно делиться скриншотами.

На данный момент игроки могут делать скриншоты в играх, поддерживающих Steam Overlay, нажимая клавишу F12, и делиться ими в сообществе или в социальных сетях. Эта функция была запущена после тестирования в 2011 году, и каждый пользователь Steam имеет 1 ГБ облачного хранилища для хранения скриншотов, настроек игр, сохранений и другой информации.

В Steam появится встроенная функция записи экрана
© ITHome

Новая функция записи экрана будет поддерживать фоновую запись и предоставит возможность добавлять временные метки в поддерживаемых играх, что облегчит запись ключевых моментов игры.

Подобная возможность уже доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox, где видео автоматически записываются при достижении игровых достижений.

В настоящее время пользователи Steam используют Microsoft Game Bar, сторонние инструменты или встроенные функции записи видео в драйверах видеокарт NVIDIA и AMD для записи игрового процесса.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Steam
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#игры