В Steam появится встроенная функция записи экрана

Она позволит пользователям легко делиться игровыми видео с сообществом Steam, подобно тому, как сейчас можно делиться скриншотами.

На данный момент игроки могут делать скриншоты в играх, поддерживающих Steam Overlay, нажимая клавишу F12, и делиться ими в сообществе или в социальных сетях. Эта функция была запущена после тестирования в 2011 году, и каждый пользователь Steam имеет 1 ГБ облачного хранилища для хранения скриншотов, настроек игр, сохранений и другой информации.