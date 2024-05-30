В Steam появится встроенная функция записи экрана

В Steam появится встроенная функция записи экранаНе прошло и 100 лет
Она позволит пользователям легко делиться игровыми видео с сообществом Steam, подобно тому, как сейчас можно делиться скриншотами.
На данный момент игроки могут делать скриншоты в играх, поддерживающих Steam Overlay, нажимая клавишу F12, и делиться ими в сообществе или в социальных сетях. Эта функция была запущена после тестирования в 2011 году, и каждый пользователь Steam имеет 1 ГБ облачного хранилища для хранения скриншотов, настроек игр, сохранений и другой информации.
Новая функция записи экрана будет поддерживать фоновую запись и предоставит возможность добавлять временные метки в поддерживаемых играх, что облегчит запись ключевых моментов игры.
Подобная возможность уже доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox, где видео автоматически записываются при достижении игровых достижений.
В настоящее время пользователи Steam используют Microsoft Game Bar, сторонние инструменты или встроенные функции записи видео в драйверах видеокарт NVIDIA и AMD для записи игрового процесса.