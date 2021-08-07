В Steam продают гоночные игры Need For Speed и Dirt по низким ценам

Так, с большими скидками предлагаются гонки Electronic Arts. С 75% скидкой, например, можно ухватить Need for Speed Heat. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 3 999 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 999.

Выгодно можно приобрести и целый набор EA Racing Pack. В его составе несколько частей серии Need for Speed, Dirt и игра Grid. Ранее этот пак продавали за 11 809 рублей, а сейчас — за 2 920 рублей.

Ознакомиться со всеми гоночными играми, которые продаются по низким ценам, можно перейдя по этой ссылке. Воспользоваться предложением можно вплоть до 10 августа.