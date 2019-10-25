В Steam с большой скидкой продают игры серии Hitman

Так, перезапуск серии с лаконичным названием Hitman в версии Game Of The Year Edition можно купить за 405 рублей вместо 1632 — размер скидки составляет 75%. Такая же скидка ожидает и тех, кто захочет приобрести более старые игры серии — Hitman: Absolution или Hitman: Blood Money. Цена на них составляет 99 и 72 рубля соответственно.

Напомним, что игры серии рассказывают о похождении наемного убийцы под кодовым именем Агент 47. Игровой процесс построен таким образом, что игрок волен сам выбирать, как именно он будет проходить сюжет — он может в каждой миссии устраивать бойню как в фильме “Рэмбо” или же проходить их стелс-режиме, не создавая лишнего шума и не привлекая к себе внимание.