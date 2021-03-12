В Steam скоро выйдет игра-симулятор Бога

В игре рыбы и другие подводные существа перемещаются в соответствии с законами физики. Более того, они оснащены искусственным интеллектом. Игрокам предстоит создать такую экосистему, которая приведет не только к расширению этого вида, но и к возникновению нового.

”Большое количество различных популяций существ живут в одной среде, где они плавают, пасутся, охотятся друг на друга и заводят детей. Самые приспособленные существа передают свои гены своим детям, и со временем рождается мир странных и уникальных существ”, - указано в описании игры.

Ecosystem выходит в ранний доступ уже 16 марта.