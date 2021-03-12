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Игры
Сегодня в 14:37

В Steam скоро выйдет игра-симулятор Бога

Ecosystem
В сервисе цифровой дистрибуции Steam, помимо игр известных разработчиков, выходят и самобытные инди-проекты. В число таких можно отнести грядущую игру-симулятор Бога Ecosystem.

В игре рыбы и другие подводные существа перемещаются в соответствии с законами физики. Более того, они оснащены искусственным интеллектом. Игрокам предстоит создать такую экосистему, которая приведет не только к расширению этого вида, но и к возникновению нового.

”Большое количество различных популяций существ живут в одной среде, где они плавают, пасутся, охотятся друг на друга и заводят детей. Самые приспособленные существа передают свои гены своим детям, и со временем рождается мир странных и уникальных существ”, - указано в описании игры.

Ecosystem выходит в ранний доступ уже 16 марта.

Автор: Лилик Ми