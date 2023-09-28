В Steam состоялся релиз полностью бесплатной Counter-Strike 2

У тех геймеров, кто сохранил игру в библиотеке, CS:GO была автоматически переименована в Counter-Strike 2, это же касается инвентаря, а также других вкладок, связанных с предыдущей версией игры. После релиза Counter-Strike 2 попасть в клиент оригинальной CS:GO уже нельзя.

Но всё ещё можно скачать эту версию, открыв свойства игры в библиотеке Steam, затем нужно перейти во вкладку «Бета-версии» и выбрать 1.37.7.4 –1.37.7.4. Следует учесть, что в таком случае рейтинговые матчи будут недоступны, равно как и другие официальные активности, клиент обновляться не будет.