В Steam стартовала акция посреди недели со скидками на Heavy Rain, Darksiders 2 и прочие популярные игры

И если творение Quantic Dream можно приобрести за 391 рубль вместо прежних 782, то Darksiders 2 Deathinitive Edition обойдётся и того дешевле — 174 рубля вместо 699. Скидки распространяются и на прочие проекты.

Так, The Medium можно ухватить за 1279 рублей (оригинальная цена — 1349 рублей). Ghostrunner «подешевел» почти в два раза — с 1499 до 749 рублей.

Правда, любителям игр стоит поторопиться — акция продлится всего лишь до 16 апреля. Ознакомиться с полным перечнем проектов со скидкой можно ознакомиться на странице распродажи в Steam.