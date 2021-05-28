В Steam стартовала бесплатная раздача игры-платформы Capcom Arcade Stadium

Capcom Arcade Stadium представляет из себя ретро игру-платформу. При добавлении ее в аккаунт пользователь может бесплатно получить игру в библиотеку. Меню программы стилизовано под зал игровых автоматов. После загрузки платформы игроки со 100% скидкой получают шутер о боевых самолётах — 1943 The Battle of Midway.

Steam также предлагает со скидкой купить различные наборы с ретро-играми. Например Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3 можно купить с 32% скидкой. В составе шутеры, файтинги и экшены. Скачать игру-платформер Capcom Arcade Stadium бесплатно можно по этой ссылке.

Напомним, что вплоть до 3 июня в космический симулятор Star Citizen можно сыграть бесплатно.