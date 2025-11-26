В Steam стартовала чёрная пятница со скидками до 95 %]

Акция продлится до 1 декабря, поэтому пользователи успеют пополнить библиотеку до зимних праздников. Среди наиболее заметных предложений — Warhammer: Vermintide 2, Deep Rock Galactic, Hades II и другие хиты, которые теперь стоят существенно дешевле.

Для многих проектов это минимальная цена за всё время. Распродажа охватывает также дополнения, саундтреки и софт. Игроки могут использовать возможности регионального ценообразования и пополнить кошелёк в Steam заранее.

Организаторы напоминают, что возвраты доступны в стандартные сроки. Аналитики считают, что чёрная пятница позволит Valve удержать лидерство среди цифровых магазинов и привлечь новых пользователей, а разработчикам — повысить продажи старых тайтлов.