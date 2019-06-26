Steam распродаёт лучшие компьютерные игры со скидками до -90%

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и другие.
Напомним, что помимо летней распродажи, в Steam бывают еще осенняя, зимняя и весенняя распродажи. Обычно дата старта продаж аттракциона невиданной щедрости от Valve держится в строгом секрете, но точные сроки проведения той же летней распродажи этого года стали известны еще в середине мая, благодаря утечкам от инсайдеров.