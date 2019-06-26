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Игры
Сегодня 10:24

Steam распродаёт лучшие компьютерные игры со скидками до -90%

Летняя распродажа продлится с 25 июня по 9 июля
Компания Valve начала ежегодную летнюю распродажу в своем магазине игр Steam. Скидки на самые популярные игры могут доходить до 90%

Так, Grand Theft Auto V можно купить с 50% скидкой за 749 руб, вместо 1499 руб в обычные дни.

Все трейлеры GTA 5

Также со скидкой можно ухватить такие игры как PayerUnknowns' Battlegrounds (474,5 руб)

За что люди любят PUBG

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (450 руб)

Трейлеры всех частей Ведьмака

Assassin's Creed® Odyssey (999 руб)

Трейлер Assassin's Creed: Одиссея

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (499 руб)

Rainbow Six Siege - трейлер

и другие.

Напомним, что помимо летней распродажи, в Steam бывают еще осенняя, зимняя и весенняя распродажи. Обычно дата старта продаж аттракциона невиданной щедрости от Valve держится в строгом секрете, но точные сроки проведения той же летней распродажи этого года стали известны еще в середине мая, благодаря утечкам от инсайдеров.

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