Игры
Сегодня 13:09
В Steam стартовала летняя распродажа со скидками до 50% на игры 2020 года
Поторопитесь - распродажа продлится с 25 июня по 9 июля!
Steam стабильно 4 раза в год проводит свои самые крупные распродажи: зимнюю, весеннюю, летнюю и осеннюю. Именно на них скидки на игры достигают своего максимума, причем распространяются они и на достаточно свежие тайтлы. Вот и в этом раз в Steam стартовала летняя распродажа со скидками до 50% на игры 2020 года.
Так, продолжение легендарной игровой серии DOOM - DOOM Eternal - релиз которого состоялся буквально 20 марта текущего года, уже сейчас продается с 50% скидкой - игру можно забрать всего лишь за 999 рублей вместо прежних 1 999. Есть скидка и на deluxe-издание проекта, правда в размере 40% - по ней игра отдается за 1 680 рублей вместо 2 800.
Для тех, кто вместо DOOM предпочитает проводить вечера за другим популярным шутером - Borderlands - у Steam также есть предложение. Последняя часть серии, вышедшая 13 марта 2020 года, Borderlands 3 тоже продается со скидкой в 50% - ее можно приобрести все за те же 999 рублей вместо 1 999, при этом также имеется 50% скидка и на расширенную версию.