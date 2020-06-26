Steam стабильно 4 раза в год проводит свои самые крупные распродажи: зимнюю, весеннюю, летнюю и осеннюю. Именно на них скидки на игры достигают своего максимума, причем распространяются они и на достаточно свежие тайтлы. Вот и в этом раз в Steam стартовала летняя распродажа со скидками до 50% на игры 2020 года.