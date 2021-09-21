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В Steam стартовала распродажа игр Call of Duty со скидками до -50%До 27 сентября
Steam запустил новую акцию, которая понравится всем любителям шутеров Call of Duty. Так, вплоть до 27 сентября игроки могут приобрести тайтлы серии со скидками до -50%.
Игра Call of Duty: WWII доступна сейчас за полцены — стоимость упала с 1 999 рублей до 999. С 50% скидкой доступно издание Call of Duty: WWII - Digital Deluxe.
На 50% упала также стоимость Call of Duty: Infinite Warfare. Так, если ранее игру можно было купить за 1 999 рублей, то сейчас она доступна за 999.
Call of Duty: Modern Warfare 3, в свою очередь, продается за 899 рублей вместо прежних 1 799.
Ознакомиться с остальными играми, которые представлены в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Напомним, что закончится распродажа уже 27 сентября.