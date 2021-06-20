В Steam стартовала распродажа игр от разработчика Dark Souls и Tekken

До 24 июня со скидками можно приобрести пару десятков игр японского разработчика Bandai, подарившего геймерам ни один популярный проект.

Так, во время распродажи, стандартное издание Dark Souls III будет стоить 499 рублей вместо 1999 рублей. Deluxe-версия же подешевела на 2000 рублей, и ее можно купить за 749 рублей при изначальной цене 2998 рублей.

Среди остальных предложений: Tekken 7 — 179 рублей вместо 1199; Ace Combat 7 — 499 рублей вместо 1999; Project Cars 3 — 599 рублей вместо 1999; The Dark Pictures Anthology: Little Hope — 599 рублей вместо ₽999.