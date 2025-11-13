В Steam стартовали предзаказы на три версии игры Escape from Tarkov

Игра будет доступна в трёх версиях: базовая стоимостью 1350 рублей, расширенная — за 2175 рублей, а самая дорогая версия, полная, обойдётся в 3000 рублей. Каждая версия продаётся по скидке в 25% — накануне пробного релиза. Релиз плагируется через два дня.

Уже стало известно, что игра будет включать в себя полностью доработанный эндгейм-контент и несколько новых удобных функций. В ближайшие дни разработчики раскроют все подробности о финальной версии Escape from Tarkov.