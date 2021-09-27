В Steam уронили цены на серию игр Total War

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В Steam уронили цены на серию игр Total WarДо 75%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию — со скидками продаются игры серии Total War.
A Total War Saga: Thrones of Britannia можно ухватить с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 659 рублей, тогда как сейчас она доступна за 414.
На 75% упала и стоимость Total War: WARHAMMER — стоимость упала с 2 489 рублей до 622. С 65% скидкой продается сразу набору Total War: WARHAMMER Collection — за 1 886 рублей вместо исходных 5 443.
За 622 рублей вместо прежних 2 489 можно купить Total War: ROME II - Emperor Edition.
Посмотреть остальные игры, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 30 сентября.