В Steam уронили цены на серию игр Total War

A Total War Saga: Thrones of Britannia можно ухватить с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 659 рублей, тогда как сейчас она доступна за 414.

На 75% упала и стоимость Total War: WARHAMMER — стоимость упала с 2 489 рублей до 622. С 65% скидкой продается сразу набору Total War: WARHAMMER Collection — за 1 886 рублей вместо исходных 5 443.