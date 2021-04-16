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В Steam вышел симулятор бомжа
Hobo: Tough Life
Помимо всемирно известных игр на просторах сервиса цифровой дистрибуции Steam можно найти и необычные инди-игры. Одной из таких стал симулятор бомжа Hobo: Tough Life, который вышел в онлайн-магазине.
Hobo: Tough Life представляет из себя симулятор выживания в открытом мире. Играть предстоит за бездомного у которого есть пес-напарник. Действия будут происходить в маленьком городе с запутанными улочками. Игроку необходимо укрываться от дождя, спать на остановках, заниматься сбором макулатуры для организования огня и прочими вещами, которые помогают выжить на улице. Что интересно, в игре есть возможность обустроить свое логово, а в режиме онлайн еще и сформировать банду бездомных.
Стоимость тайтла составляет 465 рублей. Купить его можно перейдя по этой ссылке.