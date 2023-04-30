В Steam вышел симулятор российского гопника

В Steam вышел симулятор российского гопникаКонцептуально
Разработчики из VD Games и PropilGames представили достаточно уникальный проект — Г.О.П.О.Т.А.
Игра уже доступна в магазине Steam. Она предлагает игрокам погрузиться в роль гопника и окунуться в повседневную жизнь такого персонажа.
В ходе игры геймерам предстоит отбирать мобильные телефоны у других персонажей, идти за сигаретами в ближайший ларёк и разбираться с работниками ЖКХ, которые не исполняют свои обязанности.
Также игрокам придётся взаимодействовать с бездомными и общаться с полицейскими.
Системные требования проекта достаточно демократичные:
- Процессор: Intel Core i5-2500k или аналог
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или аналог
- Оперативная память: 4 ГБ
- Место на жёстком диске: 3 ГБ
Но учитывая не самую выдающуюся графику, они не выглядят чем-то неожиданым.
На данный момент Г.О.П.О.Т.А. доступна в Steam (в том числе и российским пользователям) со скидкой 40% — за игру просят всего 25 рублей.