Игры
21:04, 30 апреля 2023
1 мин.

В Steam вышел симулятор российского гопника

Концептуально

Разработчики из VD Games и PropilGames представили достаточно уникальный проект — Г.О.П.О.Т.А.

Игра уже доступна в магазине Steam. Она предлагает игрокам погрузиться в роль гопника и окунуться в повседневную жизнь такого персонажа.

В ходе игры геймерам предстоит отбирать мобильные телефоны у других персонажей, идти за сигаретами в ближайший ларёк и разбираться с работниками ЖКХ, которые не исполняют свои обязанности.

Также игрокам придётся взаимодействовать с бездомными и общаться с полицейскими.

В Steam вышел симулятор российского гопника
Steam

Системные требования проекта достаточно демократичные:

  • Процессор: Intel Core i5-2500k или аналог
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или аналог
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Место на жёстком диске: 3 ГБ

Но учитывая не самую выдающуюся графику, они не выглядят чем-то неожиданым.

На данный момент Г.О.П.О.Т.А. доступна в Steam (в том числе и российским пользователям) со скидкой 40% — за игру просят всего 25 рублей.

Источник:Steam
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#игры
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