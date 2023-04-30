В Steam вышел симулятор российского гопника

Игра уже доступна в магазине Steam. Она предлагает игрокам погрузиться в роль гопника и окунуться в повседневную жизнь такого персонажа.

В ходе игры геймерам предстоит отбирать мобильные телефоны у других персонажей, идти за сигаретами в ближайший ларёк и разбираться с работниками ЖКХ, которые не исполняют свои обязанности.

Также игрокам придётся взаимодействовать с бездомными и общаться с полицейскими.