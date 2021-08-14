В Steam вышла бесплатная приключенческая игра про бои в средневековье

Blood Spear — приключенческая инди игра про бои в средневековых локациях. Игрокам предоставляется проклятое кровавое копье, наделенное демоническими силами. С его помощью геймеры могут не только драться с врагами, но и исцелять себя при необходимости. Использовать копье можно в ближнем и дальнем боях.

Известно, что создан тайтл был студентами на Unreal Engine 4. Впоследствии они удостоились награды на конкурсе школы ISART Digital, в связи с чем и приняли решение разместить игру в цифровом магазине. Напомним, что прямо сейчас в Steam проходит распродажа игр серий Battlefield, Crysis и Titanfall.