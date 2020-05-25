В Steam вышла демоверсия громкого эксклюзива PlayStation с голливудской актрисой в главной роли

По словам разработчиков, Steam-версия игра сможет “похвастаться” поддержкой разрешения вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду, при этом на месте остались как русские субтитры, так и русская озвучка.

Beyond: Two Souls — это сюжетно-ориентированная игра, в связи с чем мы не станем вдаваться в подробности истории. Отметим лишь, что игра представляет из себя экшен-триллер с участием ведущих голливудских суперзвезд, таких как Эллен Пейдж и Виллема Дефо.

Изначально игра вышла 8 октября 2013 года для консоли PlayStation 3, но позже была перенесена PlayStation 4 и ПК.