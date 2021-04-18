В Steam вышла новая часть симулятора социальных сетей

Это уже третья по счету часть серии игр Emily is Away от разработчика Кайла Сили. Дебютировала впервые игра в 2015 году. В ней игроки могут погрузиться в олдскульный интернет до создания Facebook и Skype. Во второй части, которая вышла в 2017 году, на календаре 2006 год. И наконец третья часть предлагает вспомнить интернет 2008 года, когда мессенджеры вроде AIM мертвы, а популярностью пользуется Facebook. В соцсети предстоит создать профиль, отыскать друзей и начать участвовать в их жизни.

Это одна из тех игр, сюжет которой может меняться от действий и реакций игрока. Продается Emily is Away <3 за 260 рублей по этой ссылке.