В Steam вышло рекордное число новых игр в 2024 году

Это новое достижение для крупнейшего игрового сервиса, который за последние годы стал ещё более доступным для разработчиков, что и облегчило публикацию игр.

Начиная с 2010 года, количество выпущенных игр в Steam стабильно росло, за исключением небольшого спада в 2019 году. В 2014 году произошло особенно резкое увеличение: число релизов почти утроилось — с 434 до 1714 игр за год. Это стало переломным моментом для платформы.

Для сравнения, на консоли PlayStation 5 с момента её запуска в 2020 году вышло около 4000 игр, что значительно уступает количеству игр в Steam всего за один год.

Учитывая, что до конца 2024 года осталось ещё несколько месяцев, количество релизов будет продолжать расти, и интересно будет увидеть, продолжится ли эта тенденция в следующем году.