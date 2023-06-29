В Steam запретили игры, созданные искусственным интеллектом

Официальный ответ технической поддержки Steam был следующим: «Мы не можем опубликовать вашу игру, поскольку она содержит созданные ИИ ассеты, которые могли быть основаны на материалах, защищённых авторским правом, принадлежащих третьим лицам».

Компания отказала ему в публикации до тех пор, пока он не сможет подтвердить, что владеет правами на все материалы, использованные в наборе данных, на котором обучалась нейросеть для создания ассетов.

Разработчик утверждает, что даже после того, как он вручную изменил все ассеты, созданные ИИ, Valve всё равно не разрешила публикацию игры в Steam. При этом девелопер верит, что единственная причина отказа — всё ещё наличие контента, созданного искусственным интеллектом.