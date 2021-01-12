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В Steam запустили распродажу серии гоночных игр Need for Speed
До 18 января
В сервисе цифровой дистрибуции Steam была запущена новая распродажа игр. На этот раз со скидками можно приобрести популярную серию гоночных игр Need for Speed.
Так, с 70% скидкой предлагается тайтл Need for Speed Heat Deluxe Edition. Напомним, что в обычное время его продают за 3 999 рублей, тогда как сейчас он доступен за 1 199 рублей.
За 349 рублей вместо прежних 999 рублей, в свою очередь, предлагается Need for Speed Most Wanted.
В то же время, с 70% скидкой доступен набор EA Racing Pack, в состав которого входят сразу несколько игр серии, а именно Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Rivals, Need for Speed, Need for Speed Payback и Need for Speed Head. Также в набор вошла игра Burnout Paradise Remastered.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 18 января.