В Steam заработала подписка на игры EA

Помимо доступа к популярным играм, в числе которых серия Sims, Need for Speed, Mass Effect и прочие, подписчики смогут получить эксклюзивные награды и контент. Кроме того, владельцы подписки EA Play смогут экономить порядка 10% на покупках полных версий игр и различных DLC. Отметим, что ранее EA предлагала аналогичную подписку Origin Access, однако доступна она была лишь в магазине Origin. Оформить подписку можно по этой ссылке.

Напомним, что еще в прошлом году между компаниями EA и Valve было заключено партнерство, благодаря которому в Steam начали продаваться различные тайтлы издателя.