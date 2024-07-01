В Tanks Blitz появятся предметы из сериала «Кибердеревня»

Компания «Леста Игры», разработчик популярного мобильного танкового шутера Tanks Blitz, объявила о летней коллаборации с российским сериалом «Кибердеревня», вышедшим на Кинопоиске в 2023 году.

Обновление перенесет игроков на Марс, где разворачиваются события сериала. Они смогут встретить роботов-помощников и фрактальные кукумберы.

С 1 июля стартует событие «Привет фром Марс!», в котором можно получить уникальные награды, такие как камуфляжи «Киберберезки», «Фрактал кукумбер» и «Робот-помощник», аватары «Летающий доставщик» и «Робо сапиенс».

На 30-м уровне игроки получат легендарный камуфляж «Марсоход» для танка Waffentrager auf Pz. IV.

12 июля начнется новое событие «Как Робогозин кур ловил», в котором игроки смогут собрать коллекционные предметы, включая «Лебедь из покрышек» и «Кибербуханку». Также можно будет получить анимированный аватар «Любимица» и камуфляж «Киберфермер» для T77.

Кроме того, будут запущены розыгрыш «Куры не клюют» и квест «Первый на деревне», где можно выиграть «Кибертеплицу 11.01» и уникальные послебоевые реакции.