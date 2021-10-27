В трейлере GTA: The Trilogy нашли дату анонса долгожданной GTA 6

Очередной намёк был найден в свежем трейлере ремастера GTA: The Trilogy. В нём, в одной из сцен, главный герой GTA Vice City Томми Версетти едет на мотоцикле с очень интересными номерами: «VICE CITY ICSLV».

Энтузиасты тут же «разгадали» эту загадку, в результате чего у них получилось: «VICE CITY IS COMING SOON LV». При этом LV они расшифровали как число «55» — именно столько дней, по мнению фанатов, осталось до анонса GTA 6.