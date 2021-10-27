В трейлере GTA: The Trilogy нашли дату анонса долгожданной GTA 6

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В трейлере GTA: The Trilogy нашли дату анонса долгожданной GTA 6Неужели и вправду осталось ждать всего-ничего?
С выхода GTA 5 прошло уже более 8 лет — игра дебютировала ещё на PlayStation 3 и Xbox 360 в сентябре 2013 года. И игроки настолько заждались продолжения, что видят намёки на новую часть буквально повсюду.
Очередной намёк был найден в свежем трейлере ремастера GTA: The Trilogy. В нём, в одной из сцен, главный герой GTA Vice City Томми Версетти едет на мотоцикле с очень интересными номерами: «VICE CITY ICSLV».
Энтузиасты тут же «разгадали» эту загадку, в результате чего у них получилось: «VICE CITY IS COMING SOON LV». При этом LV они расшифровали как число «55» — именно столько дней, по мнению фанатов, осталось до анонса GTA 6.
Учитывая, что трейлер GTA: The Trilogy опубликовали 22 октября, первая официальная информация о шестёрке (по мнению пользователей) должна появиться уже 16 декабря. Можно было бы предположить, что в рамках The Game Awards 2021, но вряд ли — церемония награждения пройдёт на 6 дней раньше, 10 декабря.
Источник: Twitter/NEWSLEAKSGTAS