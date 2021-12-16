В Ubisoft запустили зимнюю распродажу игр с большими скидками

За полцены предлагается к покупке последняя часть культовой франшизы Assassin's Creed — Вальгалла. Так, если в обычное время ее продают за 2 499 рублей, то сейчас ухватить ее можно за 1 249. А с помощью промокода цена падает до 974 рублей.