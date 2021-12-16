В Ubisoft запустили зимнюю распродажу игр с большими скидками

Игры
Сегодня в 10:09
1 мин.
В Ubisoft запустили зимнюю распродажу игр с большими скидкамиСкидки до -80% + дополнительная скидка 22% по промокоду
В цифровом магазине Ubisoft стартовала зимняя распродажа игр, в рамках которой скидки на игры достигают -80%. Кроме того, по промокоду HELLO22 можно получить дополнительную скидку в 22%.
За полцены предлагается к покупке последняя часть культовой франшизы Assassin's Creed — Вальгалла. Так, если в обычное время ее продают за 2 499 рублей, то сейчас ухватить ее можно за 1 249. А с помощью промокода цена падает до 974 рублей.
Популярный военный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, в свою очередь, продают с 75% скидкой — цена упала с 2 499 рублей до 624. А благодаря все тому же промокоду, покупка обойдется в 487 рублей.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в масштабной распродаже, можно перейдя по этой ссылке.
Источник: Ubisoft