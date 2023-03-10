В Valve прокомментировали слухи о работе над новым поколением карманной консоли Steam Deck

Согласно недавнему интервью с техническим дизайнером Valve Лоуренсом Янгом, текущая версия консоли отлично справляется с современными играми. Более 8000 проектов из каталога Steam уже протестированы на совместимость с девайсом, включая ресурсоемкие ААА-игры, такие как Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Янг добавил, что дополнительная оптимизация программного обеспечения и операционной системы консоли может обеспечить дополнительный прирост производительности. По его словам, консоль имеет потенциал для поддержания своей производительности в течение текущего поколения. И именно поэтому Valve не заинтересована в выпуске новой консоли в ближайшей перспективе.

Напомним, что Steam Deck вышла в декабре 2021 года. Первое время игровую приставку можно было купить лишь в порядке очереди. Но осенью 2022-го Valve решила основные проблемы с поставками и теперь девайс доступен всем желающим с ожиданием всего в 1-2 недели.