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В виртуальном компьютере игры Minecraft можно сыграть в Doom

Довольно нетривиальное времяпрепровождение в Minecraft
Один из геймеров создал специальный мод для популярной игры Minecraft, который позволяет создавать в ней виртуальный компьютер. Как выяснилось, виртуальную машину можно использовать даже для игры в легендарный шутер Doom.

Дополнение, позволяющее сыграть в виртуальном компьютере Minecraft в Doom, несмотря на недавний выход, уже успело стать относительно популярным. Так, благодаря модификации геймеры могут не только собрать в игре компьютер, но и использовать его. Автор данного дополнения опубликовал ролик, в котором демонстрируется, как он заказывает необходимые детали для виртуального компьютера прямо из космоса. Впоследствии геймер не только собрал машину в игре, но и загрузил на нее фирменную операционную систему от Microsoft - Windows 98. Помимо игры в Doom автор также запустил на компьютере известный редактор Paint.

Сообщается, что для того, чтобы воспользоваться дополнением необходимо загрузить виртуальную машину VirtualBox. Отметим, что данная модификация рассчитана на 32-х и 64-разрядные приложения.

Автор: Лилик Ми
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