В виртуальном компьютере игры Minecraft можно сыграть в Doom

Дополнение, позволяющее сыграть в виртуальном компьютере Minecraft в Doom, несмотря на недавний выход, уже успело стать относительно популярным. Так, благодаря модификации геймеры могут не только собрать в игре компьютер, но и использовать его. Автор данного дополнения опубликовал ролик, в котором демонстрируется, как он заказывает необходимые детали для виртуального компьютера прямо из космоса. Впоследствии геймер не только собрал машину в игре, но и загрузил на нее фирменную операционную систему от Microsoft - Windows 98. Помимо игры в Doom автор также запустил на компьютере известный редактор Paint.

Сообщается, что для того, чтобы воспользоваться дополнением необходимо загрузить виртуальную машину VirtualBox. Отметим, что данная модификация рассчитана на 32-х и 64-разрядные приложения.