В War Thunder снова всплыли секретные документы

Опубликовано 15 июля 2024, 20:31
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В War Thunder снова всплыли секретные документыНа этот раз российские
Члены сообщества игры War Thunder продолжают публиковать секретные документы, несмотря на усилия разработчиков. На этот раз в Сеть попали руководства по эксплуатации российских танков T-90M, T-80БBM и T-90C, которые стоят на вооружении армии РФ и имеют цифровые копии в игре.
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В начале этой недели на форуме War Thunder появились секретные документы, содержащие поверхностную информацию о боевых машинах. Комьюнити-менеджеры игры оперативно удалили сообщения с этими материалами, однако файлы продолжают распространяться в интернете, пишут СМИ.
Ранее на форуме игры появились данные о британских танках Challenger, которые, как оказалось, находятся в открытом доступе в Национальном архиве Великобритании. Также пользователи из Китая опубликовали секретные документы о истребителях F-15 и F-35, часть которых попала на официальные форумы War Thunder.
Разработчики War Thunder усиленно модерируют контент на форумах, чтобы предотвратить подобные инциденты, но полностью решить проблему пока не удалось.