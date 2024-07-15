В War Thunder снова всплыли секретные документы

В начале этой недели на форуме War Thunder появились секретные документы, содержащие поверхностную информацию о боевых машинах. Комьюнити-менеджеры игры оперативно удалили сообщения с этими материалами, однако файлы продолжают распространяться в интернете, пишут СМИ.

Ранее на форуме игры появились данные о британских танках Challenger, которые, как оказалось, находятся в открытом доступе в Национальном архиве Великобритании. Также пользователи из Китая опубликовали секретные документы о истребителях F-15 и F-35, часть которых попала на официальные форумы War Thunder.

Разработчики War Thunder усиленно модерируют контент на форумах, чтобы предотвратить подобные инциденты, но полностью решить проблему пока не удалось.