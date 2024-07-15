Игры
Опубликовано 15 июля 2024, 20:31
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В War Thunder снова всплыли секретные документы

На этот раз российские
Члены сообщества игры War Thunder продолжают публиковать секретные документы, несмотря на усилия разработчиков. На этот раз в Сеть попали руководства по эксплуатации российских танков T-90M, T-80БBM и T-90C, которые стоят на вооружении армии РФ и имеют цифровые копии в игре.
В War Thunder снова всплыли секретные документы

© Ferra.ru

В начале этой недели на форуме War Thunder появились секретные документы, содержащие поверхностную информацию о боевых машинах. Комьюнити-менеджеры игры оперативно удалили сообщения с этими материалами, однако файлы продолжают распространяться в интернете, пишут СМИ.

Ранее на форуме игры появились данные о британских танках Challenger, которые, как оказалось, находятся в открытом доступе в Национальном архиве Великобритании. Также пользователи из Китая опубликовали секретные документы о истребителях F-15 и F-35, часть которых попала на официальные форумы War Thunder.

Разработчики War Thunder усиленно модерируют контент на форумах, чтобы предотвратить подобные инциденты, но полностью решить проблему пока не удалось.

Источник:3Dnews
Автор:Булат Кармак
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