В Windows 11 появится новая панель для геймеров

Панель будет открываться автоматически, когда компьютер будет сопряжён с контроллером Xbox. Если панель нужно будет снова вызвать, пользователю достаточно будет нажать центральную кнопку Xbox на геймпаде или комбинацию клавиш G+Win на компьютере.

Отмечается, что на панели Xbox Controller Bar пользователь будет видеть ярлыки игр и виджеты. Если открыть панель в процессе игры, на ней останутся только виджеты.