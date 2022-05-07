В Windows 11 появится новая панель для геймеров

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В Windows 11 появится новая панель для геймеровСвязанная с Xbox
Microsoft передала бета-тестировщикам Windows 11 c новой функцией для геймеров. В ОС добавили панель Xbox Controller Bar для боле лёгкого доступа к играм через контроллер Xbox.
Панель будет открываться автоматически, когда компьютер будет сопряжён с контроллером Xbox. Если панель нужно будет снова вызвать, пользователю достаточно будет нажать центральную кнопку Xbox на геймпаде или комбинацию клавиш G+Win на компьютере.
Отмечается, что на панели Xbox Controller Bar пользователь будет видеть ярлыки игр и виджеты. Если открыть панель в процессе игры, на ней останутся только виджеты.