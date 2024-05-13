В Windows 11 появится реклама Game Pass. Показывать ее будут только фанатам игр

Однако, по данным Microsoft, реклама будет показываться только на домашних и профессиональных версиях Windows 11 и лишь если пользователь вошел в систему под своей учетной записью Microsoft.

Данный шаг позволит компании привлечь больше пользователей к игровому сервису, особенно тех, кто ежедневно пользуется Windows, но еще не является абонентом Game Pass. Правда, особняком стоит вопрос, насколько рады такой рекламе сами пользователи?