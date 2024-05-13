В Windows 11 появится реклама Game Pass. Показывать ее будут только фанатам игр

Опубликовано 13 мая 2024, 09:01
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В Windows 11 появится реклама Game Pass. Показывать ее будут только фанатам игрMicrosoft в своем стиле
Со свежим обновлением Windows 11, Microsoft внедрит рекламу игрового сервиса Xbox Game Pass в операционную систему, сообщает портал Windows Central.
Реклама будет отображаться только для пользователей, активно увлеченных играми на ПК.
Новая реклама будет размещаться в разделе «Настройки». Заядлые ПК-игроки увидят рекомендацию о подписке на Game Pass.
Однако, по данным Microsoft, реклама будет показываться только на домашних и профессиональных версиях Windows 11 и лишь если пользователь вошел в систему под своей учетной записью Microsoft.
Данный шаг позволит компании привлечь больше пользователей к игровому сервису, особенно тех, кто ежедневно пользуется Windows, но еще не является абонентом Game Pass. Правда, особняком стоит вопрос, насколько рады такой рекламе сами пользователи?