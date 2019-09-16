В World of Tanks добавят фотореалистичную графику уровня NVIDIA RTX

Так, в самое ближайшее время в игре должны будут появиться тени, поддерживающие технологию трассировки лучей. Разработчики игры даже дали нововведению имя — в компании новшество называют “RT-тенями”, уточняя, что данная технология разрабатывалась в тесном сотрудничестве с компанией Intel. Если все пойдет по плану, то уже в следующем месяце начнется тестирование новой разработки, а затем технология будет внедрена на постоянной основе.

Важно отметить, что по словам Wargaming, RT-тени не будут требовать специального “железа” для своего включения. Они спокойно могут работать абсолютно на всех видеокартах, у которых есть поддержка DirectX 11 из коробки. Само собой, в случае чего, новую технологию можно будет отключить.