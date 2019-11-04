В World of Warcraft появится поддержка графики нового поколения

На данный момент об этом рассказал лишь ведущий программный инженер игры Патирк Мэгрудер, а потому сложно сказать, как именно и как скоро будет реализована ожидаемое нововведение. Но судя потому, как к вопросу трассировки подошла Wargaming, можно предположить, что в World of Warcraft не будет привязки к определенному железу для включения режима RTX, а все вычисления будут проходить либо на уровне процессора, либо силами видеокарты любой марки. И это вполне логично, учитывая, насколько популярна игра по всему миру, в том числе и в странах с достаточно низким уровнем заработка среди населения.

Напомним, что в рамках прошедшей BlizzCon 2019 компания анонсировала для World of Warcraft новое дополнение под названием Shadowlands. Выйти обновление для игры должно в течение 2020 года.