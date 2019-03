В Xbox Game Pass стали появляться совсем новые игры

В ближайшее время в коллекцию Xbox Game Pass добавятся игры: Just Cause 4, Fallout 4, LEGO Batman 2 и F1 2018. Интересно, что Just Cause 4 вышла всего три месяца назад - для игр, которые издаёт не сама Microsoft, это одно из самых ранних попаданий в коллекцию.