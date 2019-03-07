В Xbox Game Pass стали появляться совсем новые игры

В ближайшее время в коллекцию Xbox Game Pass добавятся игры: Just Cause 4, Fallout 4, LEGO Batman 2 и F1 2018. Интересно, что Just Cause 4 вышла всего три месяца назад - для игр, которые издаёт не сама Microsoft, это одно из самых ранних попаданий в коллекцию.
Напомним, что во все игры из коллекции Xbox Game Pass можно играть в любое время совершенно бесплатно, если у вас оформлена одноимённая подписка (около 600 рублей в месяц). Некоторые игры доступны не только на консоли Xbox One, но и на ПК под управлением Windows 10.
Трейлер Just Cause 4
Fallout 4, кстати, уже когда-то была в коллекции, но потом ушла из неё (так бывает - игры, изданные не Microsoft, иногда покидают коллекцию). Так что, теперь это ещё и первый случай, когда игра вновь появилась в Game Pass.