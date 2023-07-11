В Xbox Series вернули возможность запускать игры со старых консолей Nintendo и PlayStation

Данная функция стала вновь доступна благодаря обнаруженному способу обойти блокировку Microsoft, которая ранее запретила использование подобного софта на своих консолях.

Напомним, что ранее, в апреле 2023 года, редмондская компания заблокировала использование эмуляторов UWP, и многие предполагали, что за этим решением стояла компания Nintendo.

На счастье фанатов Xbox, энтузиасты обнаружили новый способ использования эмуляторов без необходимости перевода консоли в режим разработчика.

Отметим, что данный метод — неофициальный. Он позволяет обойти блокировку и воспользоваться возможностями Xbox Series, но при этом сама Microsoft до сих пор остаётся против подобного вмешательства.

В то же время любители ретро могут порадоваться, так как им вновь доступны эмуляторы Xenia, Dolphin, XBSX и Retroarch. При этом, судя по тестам, они отлично работают на консолях Xbox Series.