В XDA выяснили, что почему кнопки на геймпадах называются A, B, X и Y

Ответ оказался спрятан в старом выпуске журнала Nintendo Power за 1993 год, который недавно раскопали энтузиасты.

Как выяснилось, тогдашние редакторы обратились напрямую к инженерам, разрабатывавшим контроллеры. Те объяснили, что хотели чётко разделить кнопки на основные и второстепенные.

Нижние кнопки считались «главными», а верхние — «дополнительными». Чтобы это было понятно и игрокам, и разработчикам, дизайнеры использовали буквенные обозначения из систем автоматизированного проектирования (CAD): A и B обозначают ключевые элементы, а X и Y — вспомогательные.