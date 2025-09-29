Игры
Опубликовано 29 сентября 2025, 08:04
1 мин.

В XDA выяснили, что почему кнопки на геймпадах называются A, B, X и Y

Ответ пришел из журнала 1993 года
Многие геймеры задумывались, почему на геймпадах Nintendo и Microsoft кнопки подписаны именно A, B, X и Y, а не привычными A, B, C, D.
Ответ оказался спрятан в старом выпуске журнала Nintendo Power за 1993 год, который недавно раскопали энтузиасты.

Как выяснилось, тогдашние редакторы обратились напрямую к инженерам, разрабатывавшим контроллеры. Те объяснили, что хотели чётко разделить кнопки на основные и второстепенные.

Нижние кнопки считались «главными», а верхние — «дополнительными». Чтобы это было понятно и игрокам, и разработчикам, дизайнеры использовали буквенные обозначения из систем автоматизированного проектирования (CAD): A и B обозначают ключевые элементы, а X и Y — вспомогательные.

Таким образом, необычная схема закрепилась и используется уже более 30 лет. Даже в контроллере для Switch 2 Nintendo сохранила те же буквы.

Microsoft тоже переняла систему, хотя и поменяла местами A и B, чем немало путает игроков, привыкших к «ниндендовской» раскладке.