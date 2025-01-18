В Японии арестовали «пирата», который перепрошивал подержанные Nintendo Switch

Перепрошивку «пират» осуществлял путём припаивания модифицированных чипов к материнским платам подержанных консолей. Старые консоли он перепрошивал для запуска нелицензионных игр, к тому же вместе с этой продукцией подставлялись и комплекты из 27 пиратских игр.

Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием. В ходе расследования у него изъяли четыре поддержанные консоли.

По сообщениям японских СМИ, это первая подобный случай. И говорит это о серьёзных последствиях и для других модификаторов.