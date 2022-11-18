В Японии арестовали создателя Соника

Сообщается, что японская полиция арестовала 57-летнего Наку. Она подозревает разработчика в покупке акций Aiming незадолго до анонса разработки мобильной игры Dragon Quest Tact.

Это, как считает следствие, позволило ему купить акции игровой студии за относительно небольшие деньги и затем, после увеличения их стоимости из-за анонса, продать с большой выгодой.

Помимо Наки, полиция Токио также задержала двух экс-сотрудников Square Enix — Тайсуке Садзаки и Фумиаки Судзуки. Они, в свою очередь, занимались разработкой Dragon Quest XI, Final Fantasy XIV и NieR: Automata и также купили акции Aiming, владея инсайдерской информацией.