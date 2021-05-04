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В Японии откроют компьютерные клубы с обучением у профессиональных игроков
Интересный проект, который явно нашёл бы фанатов и в России
Как стало известно, в Токио откроют первый в стране игровой клуб, в котором, помимо всего прочего, можно заплатить за урок от профессионального игрового тренера.
Открытие заведения запланировано на 19 мая, а называться оно будет Esports Gym, передаёт The Insider. В нём под одной крышей соберут множество игровых компьютеров с предустановленными на них популярными в Японии играми, такими как Valorant и League of Legends.
Игроки смогут забронировать трёхчасовой слот на одном из ПК за примерно 13 долларов (975 рублей). При этом будет доступна и ежемесячная подписка, начинающаяся от 50 долларов (3750 рублей). За отдельную плату в 25 долларов в час можно будет получить персональные тренировки по уже названным ранее Valorant и League of Legends, а также Rainbow Six Siege и Identity V.