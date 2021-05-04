В Японии откроют компьютерные клубы с обучением у профессиональных игроков

Игроки смогут забронировать трёхчасовой слот на одном из ПК за примерно 13 долларов (975 рублей). При этом будет доступна и ежемесячная подписка, начинающаяся от 50 долларов (3750 рублей). За отдельную плату в 25 долларов в час можно будет получить персональные тренировки по уже названным ранее Valorant и League of Legends, а также Rainbow Six Siege и Identity V.