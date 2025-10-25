В Японии представили игровую ретро-консоль с функцией беспроводной зарядки

Mobile BOY обладает 3,5-дюймовым экраном с разрешением 640x480 пикселей и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим беспроводную зарядку MagSafe. Консоль оснащена традиционным D-pad, набором физических кнопок и стереодинамиками, а также слотом для карт памяти microSD. Разработчики утверждают, что Mobile BOY станет удобным решением для зарядки смартфонов во время игр.

Дизайн консоли выполнен в стиле классических карманных компьютеров Nintendo Game Boy. Первые поставки запланированы на декабрь по цене 8960 иен (около 4,7 тысячи рублей). Устройство будет доступно в чёрном, розовом и серебристом цветах.

Однако, будет ли функция павербанка доступна за пределами Японии, пока неизвестно.