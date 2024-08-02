В Японии прибыль Nintendo упала из-за ожидания игроками новой консоли

Как отмечает Bloomberg, снижение прибыли связано с ожиданиями потребителей, откладывающих покупку устаревшей Nintendo Switch в ожидании новой консоли.

Ситуация с квартальной прибылью происходит на фоне проблем с насыщением спроса на семилетнюю Switch и жёсткой конкуренцией со стороны PlayStation 5. Nintendo планирует представить новую консоль к марту 2025 года, и президент компании считает, что в этот период будет трудно продавать старое оборудование.

Эксперты отмечают, что недостаток известных программных продуктов и рост экономических и административных расходов также оказали негативное влияние на прибыль компании. Общий рынок был слишком оптимистичен по поводу ожиданий от Nintendo, которая, по прогнозам аналитиков должна была заработать в третьем квартале 93,7 млрд иен.

Таким образом, Nintendo сталкивается с проблемами, которые затрудняют позиции вендора на рынке консолей, но в компании ожидают улучшения с выходом новой модели.