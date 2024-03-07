В Японии в продаже появилось переиздание трёх частей игры S.T.A.L.K.E.R

Сборник-трилогия называется S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone. Переиздание появилось в японских розничных магазинах и предназначено для консоли PS4.

В сборник входят такие игры, как «Чистое небо», «Зов Припяти» и «Тень Чернобыля». Релиз S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone должен состояться 27 июня, и это первый случай, когда на консоли была портирована серия шутеров от первого лица.