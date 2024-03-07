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Игры
Опубликовано 07 марта 2024, 06:45
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В Японии в продаже появилось переиздание трёх частей игры S.T.A.L.K.E.R

Сборниr должден выйти 27 июня
В Японии появилась возможность предзаказать переиздание трёх первых игр серии S.T.A.L.K.E.R. И, видимо, сборник выйдет для консолей.
В Японии в продаже появилось переиздание трёх частей игры S.T.A.L.K.E.R

© GSC GAME WORLD

Сборник-трилогия называется S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone. Переиздание появилось в японских розничных магазинах и предназначено для консоли PS4.

В сборник входят такие игры, как «Чистое небо», «Зов Припяти» и «Тень Чернобыля». Релиз S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone должен состояться 27 июня, и это первый случай, когда на консоли была портирована серия шутеров от первого лица.

Источник:Gematsu
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#STALKER
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#сборник
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#переиздание
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#PS4