В Японии в продаже появилось переиздание трёх частей игры S.T.A.L.K.E.R

Опубликовано 07 марта 2024, 06:45
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В Японии в продаже появилось переиздание трёх частей игры S.T.A.L.K.E.RСборниr должден выйти 27 июня
В Японии появилась возможность предзаказать переиздание трёх первых игр серии S.T.A.L.K.E.R. И, видимо, сборник выйдет для консолей.
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Сборник-трилогия называется S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone. Переиздание появилось в японских розничных магазинах и предназначено для консоли PS4.
В сборник входят такие игры, как «Чистое небо», «Зов Припяти» и «Тень Чернобыля». Релиз S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone должен состояться 27 июня, и это первый случай, когда на консоли была портирована серия шутеров от первого лица.