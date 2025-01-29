Игры
Опубликовано 29 января 2025, 08:20
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В Японии запретили продажу Assassin's Creed Shadows даже лицам старше 18 лет

И дело не во внутриигровой клюкве... наверное
В Японии Ubisoft столкнулась с неожиданными проблемами: игру Assassin's Creed Shadows запретили продавать даже лицам старше 18 лет, несмотря на изначальный рейтинг CERO Z.
В Японии запретили продажу Assassin's Creed Shadows даже лицам старше 18 лет
© Game Rant

Он, напомним, уже ограничивает доступ к проекту несовершеннолетним. Местный рейтинговый орган CERO посчитал, что насилие в игре превышает допустимые пределы, и потребовал от Ubisoft внести значительные изменения.

В официальном заявлении разработчики сообщили, что для соответствия требованиям CERO из японской версии будут полностью удалены сцены расчленения.

Даже при наличии опции отключения этой функции в настройках, японская версия лишится её совсем. Кроме того, компания изменит способ отображения отрезанных конечностей и переработает некоторые элементы диалога на японском языке.

Интересно, что это не первый подобный случай. В 2024 году CERO отказалась выдавать рейтинг ремейку Dead Space из-за чрезмерной жестокости. Такой подход вызывает вопросы у игроков и разработчиков, но Ubisoft вынуждена следовать требованиям, чтобы выпустить игру на местном рынке.

Источник:Game Rant
Автор:Булат Кармак
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